خاص المتوسط / حنان منير:

وصل أعضاء مجلس النواب الليبي إلى مقر مجلس النواب المصري للمشاركة في الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤي النواب الليبين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبى.

وكان وصل أعضاء مجلس النواب الليبي المشاركون في الاجتماع أمس الجمعة، القاهرة ، والذين يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافياً الشرق والجنوب والغرب الليبى.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني الليبي ، على مدار الأسبوع القادم بقيادات سياسية مصرية لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية.

The post “النواب” يتوجهون للبرلمان المصري بالقاهرة لبحث الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية