بدء توافد النواب الليبيين إلى القاهرة لحضور اجتماعات توحيد الرؤى

وصل عدد من أعضاء مجلس النواب إلى القاهرة، للمشاركة في اجتماع برعاية اللجنة المصرية المعنية بليبيا، لتوحيد رؤي النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي.

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، فقد بدأت وفود البرلمان بالوصول إلى القاهرة منذ يوم أمس، ممثلين لكافة التيارات السياسية داخل ليبيا، وتقسيماتها الجغرافية، مشيرة إلى أنهم سيعقدون جلسات على مدار الأسبوع الجاري بقيادات سياسية مصرية، لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا، ودعم مؤسساتها، وعلى رأسها البرلمان، والجيش الوطني.

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