المغرب تبدأ في نقل جثامين ضحايا مركز إيواء تاجوراء

قامت دولة المغرب بنقل جثامين مواطنيها من ضحايا القصف الذي طال مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء.

وأفادت القنصلية العامة للمغرب في تونس، بأن الترحيل سيتم على 3 مراحل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

ولفتت القنصلية في بيانها أنها تابعت مع السلطات الليبية جميع الإجراءات المتعلقة بتحديد هويات المتوفين وإعداد جميع الوثائق المتعلقة بترحيل الجثامين.

