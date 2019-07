المتوسط:

أفادت الخارجية الروسية وسفارتها لدى ليبيا، بمساع تقوم بها لتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها، لتقديم المساعدة القنصلية لمواطنين روسيين محتجزين في ليبيا.

وأشار مكتب الإعلام بالخارجية الروسية، إلى أن سفارة روسيا الموجودة بشكل مؤقت في تونس لأسباب أمنية، اتخذت من خلال اتصالاتها مع سلطات طرابلس، خطوات لمعرفة ظروف وأسباب احتجاز الروسيين في ليبيا، والتهم الموجهة إليهم، مؤكدة أن العمل جار لتقديم المساعدة القنصلية للمحتجزين.

The post “خارجية موسكو” تسعى لتقديم المساعدة للمحتجزين الروس في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية