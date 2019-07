“منظمة دولية” تناشد ليبيا بإغلاق جميع مراكز احتجاز المهاجرين

المتوسط:

قالت مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش جوديث ساندرلاند، إنه ينبغي على حكومات الاتحاد الأوروبي تقديم دعم ملموس للسلطات الليبية لإغلاق جميع مراكز احتجاز المهاجرين واتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إجلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر والمعرضين للخطر».

وأضافت أن السلطات الليبية أبدت انفتاحًا على إطلاق سراح الأشخاص من مراكز الاعتقال الرسمية، في أعقاب الهجوم المميت على مركز احتجاز تاجوراء في وقت سابق من يوليو.

وكانت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فيديريكا موغريني، ناشدت السلطات الليبية والمجتمع الدولي، ضمان الإفراج الفوري عن جميع المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في مراكز طرابلس.

