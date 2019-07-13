لنقي: الحرب ستستمر والعالم يترقب من هو المنتصر لكي يتعامل معه

ليبيا – قال عضو المجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أحمد لنقي إن اجتماعات القاهرة المقررة السبت تأتي بدعوة موجهة لأعضاء مجلس النواب فقط بشقيه الموجود في طرابلس والموجود بطبرق.

لنقي شدد في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” تابعتها صحيفة المرصد على أن مجلس الدولة لم يتم توجيه الدعوة له لحضور تلك الاجتماعات.

وعن وجود أي جهود أممية أو إقليمية حقيقية لوقف الحرب والعودة للحل السياسي لفت إلى أن الحرب لن تقف إلا بتوحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة منفصلة عن المجلس الرئاسي.

وبرى أن المجتمع الدولي يريد حكومة واحدة قوية يتعامل ويتفاهم ويتعاون معها في مختلف المصالح المشتركة، معتبراً أن الحرب ستستمر والعالم يترقب من هو المنتصر لكي يتعامل معه.

كما إستطرد قائلاً :”يأمل أن ترعى مصر حوارا حقيقيا بين المجلسين النواب والدولة لتوحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة منفصلة عن المجلس الرئاسي وتوحد مؤسسات الدولة المنقسمة وبناء قدرات عسكرية بجيش موحد وفرض الأمن وتحريك عجلة الإقتصاد والتنمية وتهيئ الطريق للسلم الاجتماعي والاستحقاقات الديموقراطية من انتخابات تشريعية جديدة”.