بعد قليل.. النواب يعقدون مؤتمرا صحفيا بالقاهرة حول الأزمة الليبية

خاص المتوسط/هدى الغيطاني:

يعتزم أعضاء مجلس النواب، بعد قليل، عقد مؤتمرا صحفيا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبحث مخرجات اجتماعهم مع نظرئهم من أعضاء مجلس النواب المصري بشأن توحيد الرؤى حول الأزمة الليبية.

وغادر الوفد البرلماني الليبي مجلس النواب المصري بعد مشاركتهم في الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤي النواب الليبين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبى.

