الجيش يعلن مقتل إرهابيين خلال هجوم جوي في مدينة غريان

أفاد الجيش الوطني الليبي، بمقتل عدد من الإرهابيين خلال هجوم جوي، نفذه سلاح الجو في مدينة غريان.

وأشار المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان، إلى أن “سلاح الجو نفذ ضربات جوية دقيقة قوية، استهدفت معسكرات الميليشيات في مدينة غريان، تسبب في مقتل وإصابة عدد من عناصر مجلس شورى بنغازي الموالي لتنظيم القاعدة الإرهابي.

ولفت البيان، إلى أن “من بين الضربات الجوية، استهداف ما يعرف بمعسكر “أبومعاذ” بغريان الذي يتمركز به عدد من المرتزقة التشاديين، وهو ما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم، كما تم تدمير شحنة من الأسلحة في منطقة أبو غيلان”.

