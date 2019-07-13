ملخص الطقس في ليبيا اليوم السبت

بنغازي 13 يوليو 2019 (وال) – تشهد حالة الطقس اليوم السبت استقرار في درجات الحرارة مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الساحل وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على الدواخل و مناطق الجنوب.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

طقس مشمس والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30 -36) درجة مئوية وتتراوح في الدواخل (37 – 40) درجة مئوية .

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح مابين (30 – 34) درجة مئوية أما على الدواخل تتراوح (36 – 43) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

طقس مشمس والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 41 – 44) درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير

طقس مشمس والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 41 – 45) درجة مئوية.(وال – بنغازي) ر ع/ أ د

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