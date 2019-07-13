معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري: الصواريخ الفرنسية في غريان لم تكن في حوزة القوات المسلحة

البيضاء 13 يوليو 2019 (وال) – أكد معالي نائب رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، أن الصواريخ الفرنسية في غريان لم تكن في حوزة القوات المسلحة ووجودها هناك لا يعني أنها ملك لها.

وأضاف البدري بحسب “سبوتنيك”، أن هذه الصواريخ لم تكن في حوزة القوات المسلحة كما أن فرنسا أكدت عدم صلاحية هذه الصواريخ للاستخدام.

وأعرب معالي نائب رئيس الوزراء عن أمله بنجاح مصر في تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب الداعمين للقوات المسلحة والنواب الرافضين لعمليات تحرير العاصمة طرابلس.

وأكد البدري أن المبادرة التي قدمها رئيس المجلس الرئاسي المرفوض دستوريًا فايز السراج، حول إجراء انتخابات قبل نهاية العام، غير واقعية، في ظل وجود عدم استقرار أمني في مدينة طرابلس.

وأفاد أنه من المستحيل إجراء انتخابات في ظل وجود عدم استقرار أمني في مدينة طرابلس والمدن الغربية الأخرى ونحن أول من يدعو للانتخابات في حالة توفر الظروف الملائمة لإجراءها.(وال – البيضاء) ع ع / أ د

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