المسماري: معركة غريان لم تُثنِ عزيمة الجيش

ما يزال الوضع العسكري في جنوب طرابلس كما هو عليه مع وجود بعض الاشتباكات المتقطعة بين الطرفين.

اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني أشار في تصريحات لموقع “إرم نيوز” إلى أن معركة غريان لم تؤثر في مجريات المعارك بمحيط طرابلس وأن هناك ثلاثة قواطع قتالية تتكون من سبعة محاور رئيسية تعمل بالكامل.

وأوضح المسماري في تصريحاته أن الجيش الوطني استطاع امتصاص آثار الصدمة بصد أكبر هجومين للجماعات المسلحة مضيفا أن قوات الجيش بصدد تحرير المدينة مجددًا بعد إعلانها منطقة عمليات عسكرية.

وأكد المسماري أن مقطع فيديو داعش الأخير الذي ظهر يعود لشهر إبريل الماضي مستدلا في قوله بقطعة سلاح ظهرت في هذا الإصدار والتي قال أنها الآن بحوزة الجيش بعد عدة عمليات عسكرية قامت بها وحدات للجيش في المناطق الصحراوية، كما قال المسماري قال إن أغلب العناصر الذين ظهروا في الإصدار المرئي، هم من التشاديين ومن عناصر حسن التباوي التابع لحكومة الوفاق وإن ما يحدث في الجنوب له ارتباط بمعركة طرابلس.

وبشأن دعم الوفاق لبعض الجهات الإرهابية أكد المسماري وجود قيادات من مجالس الشورى الإرهابية في سرت وطرابلس تعمل تحت مظلة حكومة الوفاق مؤكدا وجود إثباتات بالصوت والصورة وجزء كبير ممن ظهر في هذه التسجيلات قتل في معارك طرابلس.

ومع وجود تصريحات لقادة عسكريين في الجيش الوطني بقرب حسم المعركة تبقى الأيام القادمة كفيلة بكشق ما ستؤول إليه الأمور.

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