المتوسط:

قامت الأمم المتحدة، بمطالبة السلطات الليبية بسرعة الإفراج عن 5 آلاف و600 شخص من المهاجرين واللاجئين المحتجزين حاليا في مراكز المهاجرين في ليبيا، مطالبة بتقديم ضمانات لحمايتهم أو إجلائهم إلى بلد ثالث.

وأفاد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، بأنه ينبغي أن يظل المهاجرون الراغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية قادرين على العودة متى ما شاؤوا، ولا يمكن السماح لمأساة أخرى مثل تاجوراء، أن تحدث مرة أخرى ويتعين أن تكون حماية الأرواح البشرية الأولوية القصوى”.

وأشار إلى أن المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة ناشدتا الاتحادين الأوروبي والإفريقي منع تكرار ما وصفها بـ “المأساة”، مؤكدا وجوب إيقاف اعتقال الأشخاص الذين غادروا ليبيا بعد أن يتم إنقاذهم في عرض البحر.

The post “الأمم المتحدة” تطالب ليبيا بسرعة الإفراج عن 5 آلاف مهاجر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية