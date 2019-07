المتوسط:

تمكن أعضاء قوة الدعم الخاصة التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي من ضبط مركبة آلية نوع كيا سيراتو مسروقة بقوة السلاح بمدينة طرابلس، والمبلغ عنها مركز شرطة قصر بن غشير.

وأفاد أعضاء قوة الدعم الخاصة التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي، بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

