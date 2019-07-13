مقتل عدد من الإرهابيين خلال هجوم نفذه سلاح الجو في غريان

أعلن الجيش الليبي مقتل عدد من الإرهابيين خلال هجوم جوي، نفذه سلاح الجو في مدينة غريان.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان له، إن سلاح الجو نفذ ضربات جوية دقيقة وقوية، استهدفت معسكرات الميليشيات في غريان، وتسببت في مقتل وإصابة عدد من عناصر مجلس شورى بنغازي الموالي لتنظيم القاعدة.

وأضاف البيان أنه وخلال الضربات الجوية تم استهداف ما يعرف بمعسكر “أبومعاذ” بغريان، الذي يتمركز فيه عدد من المرتزقة التشاديين، وهو ما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم، كما تم تدمير شحنة من الأسلحة في منطقة أبو غيلان.

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