وزارة الخارجية والتعاون في الحكومة المؤقتة تدين التفجير الإرهابي بمقبرة الهواري في بنغازي

بنغازي 13 يوليو 2019 (وال)- أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف المشيعين بمقبرة الهواري في بنغازي.

وقالت الوزارة في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – ” إن هذه الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المدعومة من قبل دول بعينها، لن تثني القوات المسلحة العربية الليبية وأبناء الشعب الليبي عن مجهوداتهم المبذولة في تخليص الوطن من الجماعات الإرهابية المليشيات الإجرامية المتحالفة معها المدعومة من حكومة المدعو السراج والدول الداعمة له”.

وأكدت الوزارة في بيانها دعمها الكامل للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب، لتصبح ليبيا خالية من الإرهاب المليشيات الإجرامية، ليعم الأمن والاستقرار ربوع ليبيا.

ودعت الوزارة كافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، لتقديم الدعم للسلطات الشرعية في ليبيا، وعلى رأسها مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة، والقوات المسلحة العربية الليبية في حربهم ضد الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار.

كما تقدمت الوزارة بالتعازي لأسر الشهداء التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب جنازة اللواء ركن خليفة المسماري الخميس، بمقبرة الهواري بمدينة بنغازي، لمحاولة اغتيال قادة من الجيش الليبي. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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