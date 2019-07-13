وزارة العمل والتأهيل في الحكومة المؤقتة تنظم لقاء عمل لمندوبيها في البيضاء

البيضاء 13 يوليو 2019 (وال)- نظمت وزارة العمل والتأهيل في الحكومة المؤقتة، لقاء عمل بعنوان “العمل .. بالعمل” في بلدية البيضاء.

هذا وقد استهدفت اللقاء الذي اختتم خلال اليومين الماضين في البيضاء، عددًا من مندوبي لجان شؤون العاملين بالوحدات الإدارية العامة في الوزارة.

وذكر مكتب الإعلام والتواصل في الوزارة أن اللقاء تركز حول عرض قانون العمل رقم (12) لعام 2010 ولوائحه التنفيذية، كما تم التطرق إلى حقوق الموظف، واستعراض الأوضاع الوظيفية كالتعيين والترقية والندب والتسوية وإنهاء الخدمة.

هذا وقد تم في نهاية لقاء العمل، تقسيم المستهدفين إلى عدة مجموعات، لإبداء أرائهم وتبادل الخبرات والخدمات فيما بينهم. (وال – البيضاء) أ ج/ ر ت

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