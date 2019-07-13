عقيلة يبحث الأوضاع الأمنية مع الثني في بنغازي

ناقش رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الأوضاع الأمنية في بنغازي والمشاريع التي تقوم الحكومة بتنفيذها.

وخلال الاجتماع الذي عقد بفندق تيبستي بمدينة بنغازي بحضور عدد من المسؤولين بالمدينة تمت متابعة عمل لجنة إعادة الاستقرار التي أقرها صالح إضافة إلى المستجدات المحلية والدولية وسير العمليات العسكرية في محيط طرابلس.

وشدد صالح على أهمية صيانة المعالم التاريخية بالمدينة بغرض الحفاظ على شكلها التاريخي ومنها قصر المنار الذي أعلن فيه الملك الراحل إدريس السنوسي استقلال ليبيا.

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