اجتماع موسع في ترهونة لإدارة الخدمات وجهاز الحرس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي

ترهونة 13 يوليو 2019 (وال) – أقيم في مقر الحرس البلدي فرع ترهونة اجتماعًا موسعًا ضم مدير إدارة الخدمات العامة ومدير جهاز الحرس البلدي ترهونة وضباط في الحرس البلدي ومدير مكتب الإصحاح البيئي.

ويهدف الاجتماع إلى رسم خطة سير للعمل داخل البلدية مع نقص الإمكانيات والمعدات والآلات وأيضا المحروقات وتأخر المرتبات لأكثر من خمسة أشهر.

وأوضح مدير إدارة الخدمات ترهونة أنه إذا استمر هذا الحال سيؤدي لتكدس القمامة في الشوارع والساحات ولا يوجد له حل مع النقص الشديد الذي تعاني منه الشركة العامة لخدمات النظافة المرقب من الآليات ومعدات العمل ونقص العمال بسبب تآخر المرتبات.

وأفاد أنه ستكون هناك محاولة تنسيق وتعاون بين مكتب الشركة وجهاز الحرس البلدي من أجل تدارك الأمر وتدبير وسيلة تعاون وإيجاد حلول بديلة حتى تسير عجلة العمل داخل البلدية.

وذكر انه سيتم وضع قوانين وشروط من قبل جهاز الحرس البلدي ترهونة لبعض المحال التجارية والأسواق في المدينة ترهونة والفرض عليهم وضع الفضلات و النفايات داخل الأماكن الخاصة لمساعدة عامل النظافة.

وأكد مدير إدارة الخدمات ترهونة أن من يخالف ذلك سيتم فرض عقوبات عليه من قبل جهاز الحرس البلدي.(وال – ترهونة) ع ط/ أ د

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