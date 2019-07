مدير إدارة الدعم المركزي يتابع سير العمل الأمني داخل طرابلس

المتوسط:

عقد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، اليوم السبت، اجتماعا بعدد من الضباط بالإدارة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية داخل العاصمة طرابلس.

وكما تم أيضا خلال الاجتماع، متابعة سير العملية الأمنية في تأمين طرابلس، وكما تم التطرق لموضوع ربط جميع مكونات الإدارة بالغرفة الأمنية بعد تطويرها وتجهيزها, لإنجاح سير العمل داخل الإدارة.

وشدد مدير الإدارة على ضرورة تفعيل كافة الدوريات والتمركزات الأمنية، لفرض السيطرة الأمنية داخل العاصمة وضبط المجرمين والخارجين عن القانون وأداء الواجب الأمني على أكمل وجه.

