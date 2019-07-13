“إحسان” تعلن عن إنطلاقها في الزنتان

شهد مركز النخبة المتميزة للتعليم والتدريب والتأهيل بمدينة الزنتان تأسيس منظمة مدنية تحمل اسم (إحسان) من قبل مجموعة من الشباب، يهدفون من خلالها لتدريب وتطوير الشباب.

وشهد إعلان تأسيس المنظمة محاضرة تعريفية لعرض أهداف الجمعية وهيكلها التنظيمي مع عرض مرئي لكيفية التسويق الشخصي عبر المواقع الالكترونية، والتواصل مع رجال الأعمال والتسويق الشخصي والعلاقات العامة وإدارة الوقت والعمل عبر الانترنت وكيفية كتابة التقارير، حيث تهدف إلى توفير برامج وفرص عمل والتقليل من معدلات البطالة وتوجيه الشباب إلى المجالات المناسبة لتطلعاتهم.

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