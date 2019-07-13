خارجية المؤقتة تدين التفجير الإرهابي في مقبرة الهواري

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، التفجير الذي وقع في مقبرة الهواري، لمحاولة اغتيال قادة من الجيش الليبي.

حيث قالت في بيان لها، إن هذه الأعمال الإرهابية المدعومة من دول بعينها، لن تثني القوات المسلحة وأبناء الشعب الليبي، عن مجهوداتهم المبذولة في تخليص الوطن من الجماعات الإرهابية، والمليشيات الإجرامية، مؤكدة دعمها للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب.

كما دعت الوزارة الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، إلى تقديم الدعم للسلطات الشرعية في ليبيا، وعلى رأسها مجلس النواب، والحكومة المؤقتة، والقوات المسلحة، في حربهم ضد الإرهاب، وإحلال الأمن والاستقرار.

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