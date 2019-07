“صحة الوفاق” يتابع سير العمل داخل المستشفيات بغوط الشعال

المتوسط:

تابع مدير إدارة التفتيش والمتابعة “عمر الطوير” سير العمل داخل “العيادة المجمعة غوط الشعال” خلال جولة تفتيشية أجراها، داخل وحدات وأقسام العيادة.

وأوضح مدير إدارة التفتيش والمتابعة أن جولته التفتيشية شملت قسم الإسعاف والطوارئ وعيادة النساء والولادة وعيادات الجراحة والأطفال والسكري والباطنة والأسنان وقسم الصيدلة، كما اطلع أيضًا على سجلات العاملين وسجلات المترددين.

وتظهر سجلات المترددين على العيادة المجمعة أن متوسط عدد المترددين يوميًا على مختلف الأقسام والعيادات يتراوح بين الـ30 و الـ50 شخصًا.

من جانبه أشار مدير إدارة التفتيش والمتابعة إلى متابعته لتجهيزات قسم العلاج الطبيعي الذي سيفتتح قريبًا بالعيادة المجمعة.

