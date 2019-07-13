تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم السبت، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

البراق طرابلس 08:00

الافريقية الكفرة 08:00 متوقع تأخير الى الساعة 12:00

الليبية عمان 10:00

البراق طرابلس 10:10

الافريقية طرابلس 10:45

الافريقية الاسكندرية 14:20 متوقع تأخير الى الساعة 17:30

الليبية الاسكندرية 18:00

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 09:10

الافريقية طرابلس 09:30

الافريقية الكفرة 13:00 تأخير الى الساعة 15:00

الليبية عمان 16:30

الافريقية الاسكندرية 16:50 تأخير الى الساعة 21:00

الليبية الاسكندرية 22:30