اجدابيا القبض على لص قام بالسطو على امرأة مسنة‎

قام قسم البحث الجنائي بمديرية أمن اجدابيا بإلقاء القبض على أحد المجرمين من أصحاب السوابق، بعد قيامه بالسطو المسلح على امرأة مسنة قام باستدراجها إلى أطراف المدينة.

مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن اجدابيا، أوضح ان ، الحاجة ( ع . أ . م ) والبالغة من العمر 65 عام، قامت الثلاثاء الماضي بالحضور إلى قسم البحث الجنائي وفتح محضر ضد مجهول قام بسرقتها بالاكراه.

أضاف مكتب الإعلام الأمني بالمديرية ان تفاضيل حادثة السطو بدأت عند قيام الحاجة ( ع . أ . م ) بالركوب في إحدى سيارة التاكسي وسط المدينة للقيام بإيصالها لمنزلها ، أثناء تبادل الحديث مع سائق التاكسي ذكرت له بأنها تبحث عن منزل للإيجار ومن هنا انتهز السائق الفرصة وأوهم الحاجة بان لدية طلبها وقام بنقلها إلى مكان يبعد عن الطريق الساحلي الشمالي 2 كيلو متر وعندما شعرت الحاجة ( ع . أ . م ) بالخوف طالبت السائق بالرجوع إلا أنه رفض ذلك وقام بإشهار سكيناً في وجهها وهددها بالقتل ، ثم قام بسرقة الحقيبة التي تحملها معها ، والتي كان بداخلها مبلغ مالي يبلغ 1200 دينار و هاتف محمول ومستندات شخصية.

وأشار مكتب الإعلام الأمني إلى قيام رئيس قسم البحث الجنائي ورئيس وحدة التحقيق ومجموعة من عناصر التحريات بالانتقال على الفور إلى مكان الحادثة لجمع المعلومات والتحري عن هوية الفاعل وتحديد نوع المركبة.

وبين مكتب الإعلام الأمني بانه في أقل من 24 ساعة ، تمكن فريق التحقيق من ضبط سائق التاكسي والذي يدعى ( م. م. أ) ويبلغ من العمر 19 عام ، مشيراً إلى ان السائق اعترف أثناء التحقيق بما نسب إليه من تهم ، كما تبين انه من أصحاب السوابق الجنائية ، وقد تمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال باقي إجراءات القضية.

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