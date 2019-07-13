شركة المطاحن: منتجاتنا في بلدية سرت قريباً

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي صالح عيادة مع مدير عام شركة المطاحن والأعلاف جمال جويلي بمقر الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف بطرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أنه جرى خلال الاجتماع بحث موضوع الأعلاف المحجوزة لدى الشركة منذ فتره طويلة وأسباب تأخيرها نتيجة تغير سعر الأعلاف الصادر من المجلس الرئاسي.

واتفق المجتمعون مع مدير شركة المطاحن والأعلاف على ضرورة مراعاة مربي سرت الذين لم يتحصلوا على الأعلاف المدعومة منذ أكثر من أربع سنوات.

وتعهد مدير شركة المطاحن والأعلاف بوضع حل لمعاناه مربي سرت، وأكد أن منتجات شركة المطاحن ستكون قريبا في بلدية سرت دون أخذ أي مصاريف للنقل عليها.

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