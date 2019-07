“الكهرباء”: إعادة تشغيل جميع الخطوط المفصولة

المتوسط:

قامت مجموعة مسلحة بالدخول إلى محطة تحويل الحرشة وإعادة تشغيل جميع الخطوط المفصولة (المحولات انفصلت بوقاية الحماية الخاصة بها وترجيعها دون الرجوع للمختصين قد يؤدي إلى عطلها وخروجها عن الخدمة بشكل نهائي )مما أدي إلى انخفاض في التردد وحدوث إرباك في وحدات الإنتاج.

وتناشد الشركة العامة للكهرباء، كافة الجهات الاعتبارية بضرورة التدخل السريع لحماية محطات التحويل والمشغلين حتى يتسنى للشركة تسيير العمل اليومي وتقوم بعملية طرح الأحمال بطريقة متساوية على كافة المدن والمناطق.

