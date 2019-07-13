اختتام ورشة تدريبية حول تطوير العمل بالمختبرات الطبية

اختتمت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة ورشة عمل تدريبية حول برنامج تطوير وتحسين العمل بالمختبرات الطبية التي استمرت لمدة خمسه أيام بمدينة المرج.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن ورشة العمل التي تنظمها إدارة الموارد البشرية وإدارة المختبرات ومصارف الدم تحت إشراف مستشفى المرج التخصصي لعلاج السكري والغدد الصماء تهدف إلى تطوير وتحسين العمل بالمختبرات الطبية بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية والخدمات الصحية ومشاركة مختبرات الوزارة في برامج الجودة الخارجية والتي من شأنها رفع مستوى دقة الفحوصات المخبرية ونتائجها وتطبيقه داخل المختبرات الطبية بالمرافق الصحية في ليبيا بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال نتائج التحاليل.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة محمد الجبالي خلال كلمته في ختام الدورة التدريبية إن الهدف من ورش العمل هو تكريس الجهود لتطوير الخدمات الطبية المهمة في ليبيا.

ودعا المشاركون في الورشة توصياتهم في ختام فاعليات ورشة العمل إلى تكثيف ورش العمل لما له من أثر إيجابي في مجال التعليم الطبي من خلال الخبراء والمختصين والفنيين المحليين للاستفادة منهم في تطوير برنامج علوم المختبرات وإيلاءه كل الرعاية كونه يشكل نقلة نوعية ستدفع بالمستشفيات الليبية والخدمات الصحية خطوات إلى الأمام عن طريق التحسين النوعي لهذا المجال.

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