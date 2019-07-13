سلم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبلديات المنطقة الغربية 5 شاحنات لنقل مياه الصرف الصحي.

وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تغريدة له بموقع “توير” أنه جرى تسليم بلديات تاجوراء، وسوق الجمعة، وأبوسليم، وجنزور، خمسة شاحنات لنقل مياه الصرف الصحي والتي من شأنها مساعدة هذه البلديات في خلق بيئة أكثر صحة ونظافة.

وأوضح البرنامج أن تسليم السيارات يأتي في أطار دعم المجتمعات لتحقيق التنمية الشاملة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يلتزم بدعم جهود تحقيق الاستقرار في الفترة الانتقالية الحرجة، بدءا من الإغاثة الإنسانية إلى التنمية المستدامة والحكم الديمقراطي بالإضافة إلى دعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا وتمكين المجتمع المدني الليبي وتقوية مسارات العدالة الانتقالية في البلاد.