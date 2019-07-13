وفد مجلس النواب الليبي يبدأ عمله بالقاهرة بزيارة البرلمان المصري

قام وفد مجلس النواب، صباح اليوم السبت، بزيارة إلى مجلس النواب المصري، على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة المصرية المعنية بليبيا.

واستقبل الوفد، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري أحمد رسلان، وعدد من رؤساء اللجان المختصة بالشؤون العربية والأفريقية والخارجية بالبرلمان المصري، وعدد منالنواب المصريين.

ورحب النائب أحمد رسلان، بالوفد الليبي، مؤكدا أن أولى أولويات الدولة المصرية، المحافظة على ليبيا دولة موحدة، وأن تعود إلى مكانها المعهود بالصف العربي.

وبدأ عدد من أعضاء مجلس النواب، جولة مباحثات برعاية مصرية للوصول إلى حل للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، وذلك بدعم مؤسسات الدولة الأساسية والتي في مقدمتها مجلس النواب والقوات المسلحة العربية الليبية.

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