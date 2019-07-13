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وفد مجلس النواب الليبي يبدأ عمله بالقاهرة بزيارة البرلمان المصري

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام وفد مجلس النواب، صباح اليوم السبت، بزيارة إلى مجلس النواب المصري، على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة المصرية المعنية بليبيا.

واستقبل الوفد، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري أحمد رسلان، وعدد من رؤساء اللجان المختصة بالشؤون العربية والأفريقية والخارجية بالبرلمان المصري، وعدد منالنواب المصريين.

ورحب النائب أحمد رسلان، بالوفد الليبي، مؤكدا أن أولى أولويات الدولة المصرية، المحافظة على ليبيا دولة موحدة، وأن تعود إلى مكانها المعهود بالصف العربي.

وبدأ عدد من أعضاء مجلس النواب، جولة مباحثات برعاية مصرية للوصول إلى حل للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، وذلك بدعم مؤسسات الدولة الأساسية والتي في مقدمتها مجلس النواب والقوات المسلحة العربية الليبية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • المفروض ان يكون فى استقبالهم عبدالعال وحسب الله ع عبعال رئيس البرلمان وصلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان ولن تجدوا ريا وسكينة من الخوان المفلسين فهم فى السجن الكتتانى رئيس برلمان الخوان وحسين ابراهيم زعيم الاغبية فى برلمان الخوان الذى كان فى احد المرات يهرش فى راسه فظن قطيع نواب الخرفان انها اشارة بالموافقة على احد القوانين واراد اعادة التصويت لانه لم يعطى لهم الاشارة فرفض الكتتانى وبناء عليه هو فى السجن ايضا مع مرشدها ونائبه وثلة من الاشرار العريان والبلتاجى بل وحازم ابواسماعيل الذى كان يقف امام قسم الشرطة ويقول انه سيحضر مصر كلها الى هنا والان هو فى السجن وحيدا ذليلا ولم يحضر احد لنجدته ومات معظم اتباعه ضمن تنظيم داعش طول عمرهم كذابين على الفاضى قالوا سيعود مرسى الى القصر يوم السبت العصر فعاد مرسى الى القبر الفجر ومات واندفن مثل جماعته الارهابية

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