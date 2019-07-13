مدير الدعم المركزي يدعو لتفعيل الدوريات والتمركزات الأمنية

عقد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله اليوم السبت اجتماعاً بعدد من الضباط بالإدارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية داخل العاصمة طرابلس ومتابعة سير العملية الأمنية في طرابلس كما تم التطرق لموضوع ربط جميع مكونات الإدارة بالغرفة الأمنية بعد تطويرها وتجهيزها لإنجاح سير العمل داخل الإدارة.

وشدد فتح الله على ضرورة تفعيل كافة الدوريات والتمركزات الأمنية لفرض السيطرة الأمنية داخل العاصمة وضبط المجرمين والخارجين عن القانون وأداء الواجب الأمني على أكمل وجه.

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