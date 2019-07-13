السوق الموازية: لا تغيير في أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي

لم تشهد أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية تغيرا يذكر إزاء العملة الليبية، اليوم السبت، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي.

فقد سجل سعر الدولار الأميركي 4.48 دينار اليوم مقابل ما بين 4.475 ـ 4.48 دينار أول من أمس الخميس.

كذلك استقر سعر صرف كل من العملتين الأوروبية والبريطانية، إذ سجل اليورو سعر 5.03 دينار والجنيه الاسترليني 5.59 دينار على التوالي.

الأمر نفسه حدث للعملة التركية التي ظلت عند سعر 0.79 دينار، وأيضا العملة التونسية التي استقرت عند 1.55 دينار.

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