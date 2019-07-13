القاهرة..وفاة سيدة ليبية بشبهة خطأ طبي والسفارة تفتح تحقيقا في الحادثة

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة عن فتح تحقيق في حادثة وفاة سيدة ليبية بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد الاشتباه في حدوث خطأ طبي أودى بحياتها.

وأصدرت السفارة، بيانا صحفيا نقلته وكالة الصحافة الليبية، بيت فيه الإجراءات التي تم اتخاذها للتحقيق في القضية، عقب البلاغ الذي استلمه القسم القنصلي مساء يوم الخميس، والذي يفيد “وفقا للبيان” بوفاة سيدة ليبية مقيمة في جمهورية مصر العربية، أجرت عملية تجميل على حسابها الخاص في عيادة خاصة، ثم نقلت إلى مستشفى دار الحكمة الخاص بمدينة نصر حيث توفيت أثناء محاولة علاجها.

وأضاف البيان، أنه تم إبلاغ القسم القنصلي يوم الجمعة بشبهة خطأ طبي أدى للوفاة، ما دعى لتكليف محامي السفارة، الذي تواصل مع مرافتي السيدة المتوفاة، وهما سيدتان ليبية وأخرى تونسية، وتم فتح محضر بالواقعة في مركز شرطة أول مدينة نصر (مركز الشرطة الواقعة في نطاقه المستشفى)، وتم قيده تحت رقم 39781 لسنة 2019 جنح، على أن يواصل المحامي متابعة القضية مع النيابة العامة المصرية، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة، ومن ثم استكمال باقي الإجراءات.

وكانت عدة صفحات تعني بشؤون الليبيين المتواجدين بجمهورية مصر العر بية، نشرت خبر وفاة سيدة ليبية تدعى (ع .م .م)، توفيت نتيجة خطأ طبي في إحدى المصحات بالعاصمة المصرية القاهرة، ووجهت الاتهام للسفارة الليبية بالتقصير وعدم متابعة القضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

