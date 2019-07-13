صحة الوفاق تتفقد العمل بالعيادة المجمعة غوط الشعال

قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الوفاق عمر الطوير، بجولة تفتيشية لتفقد سير العمل داخل العيادة المجمعة غوط الشعال.

ونقلت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن مدير إدارة التفتيش والمتابعة قوله إن جولته التفتيشية شملت قسم الإسعاف والطوارئ وعيادة النساء والولادة وعيادات الجراحة والأطفال والسكري والباطنة والأسنان وقسم الصيدلة، كما اطلع أيضًا على سجلات العاملين وسجلات المترددين وتابع تجهيزات قسم العلاج الطبيعي الذي سيفتتح قريبًا بالعيادة المجمعة مؤكدًا أن إدارته ستعد تقريرًا مفصلًا عن سير عمل العيادة المجمعة واحتياجاتها من الأدوية العامة والتخصصية.

وأوضحت وزارة الصحة أن سجلات المترددين على العيادة المجمعة أظهرت أن متوسط عدد المترددين يوميًا على مختلف الأقسام والعيادات يتراوح بين الـ30 و الـ50 شخصًا.

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