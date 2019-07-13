شركة الكهرباء: هذه نتائج دخول مسلحين لمحطة تحويل الحرشة

أعلنت الشركة العمة للكهرباء قيام مجموعة مسلحة، بالدخول إلى محطة تحويل الحرشة وإعادة تشغيل جميع الخطوط المفصولة ما أدي إلى انخفاض في التردد وحدوث إرباك في وحدات الإنتاج.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أنه بعد دخول وحدات التوليد بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة واستقرار الشبكة الكهربائية خلال يوم امس الجمعة، قامت مجموعة مسلحة بالدخول إلى محطة تحويل الحرشة وإعادة تشغيل جميع الخطوط التي فصلت بوقاية الحماية الخاصة بها دون الرجوع للمختصين ما قد يؤدي إلى عطلها وخروجها عن الخدمة بشكل نهائي.

وأوضحت الشركة أن إعادة تشغيل الخطوط أدي إلى انخفاض في التردد وإرباك في وحدات الإنتاج داعية كافة الجهات الاعتبارية إلى ضرورة التدخل السريع لحماية محطات التحويل والمشغلين حتى يتسنى للشركة تسيير العمل اليومي وطرح الأحمال بطريقة متساوية على كافة المدن والمناطق.

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