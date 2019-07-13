المحجوب: هناك 3 دوافع وراء تفجيرات مقبرة الهواري

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي، العميد خالد المحجوب، في تصريح له، إن هناك ثلاثة دوافع وراء تفجيرات مقبرة الهواري، أولها محاولة الخلايا الإرهابية النائمة إثبات أنها لاتزال موجودة، وقادرة على القيام بعمليات من هذا النوع، في مدينة تم تأمينها مثل بنغازي.

وأضاف أن الدافع الثاني هو قرب انتهاء معركة طرابلس، وتحريرها من قبل الجيش، الذي صار الآن على تخوم صلاح الدين، ما يعني أنه أصبح على تخوم طرابلس.

أما الدافع الثالث فقال العميد المحجوب، إنه الزخم الشعبي الرافض لمجزرة غريان، التي قتل فيها الجرحى، ما دفع الميليشيات إلى محاولة الانتقام.

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