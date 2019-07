مجموعة من حراك غضب فزان تتفاوض مع قوة عسكرية تابعة للقيادة العامة للدخول إلى الحقول النفطية، وقوات الجيش ترفض دخولهم.

