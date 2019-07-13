مدير مكتب مكافحة العدوى بطبي بنغازي تطالب وحدة الإصحاح البيئي بالمركز متابعة الفصل بين النفايات الطبية

بنغازي 13 يوليو 2019 (وال) – أفادت مدير مكتب مكافحة العدوى في مركز بنغازي الطبي ريم بوكمار، أن النفايات العادية في أقسام المركز يتم رميها داخل أكياس لونها أسود والنفايات الطبية توضع في أكياس لونها أصفر، أما النفايات الطبية الأخرى مثل الأنسجة والمشيمة والأطراف البشرية فترمي في أكياس لونها أحمر وتدفن في المقبرة .

بوكمار أشارت إلى أن النفايات الطبية الحادة مثل الأبر فمن المفترض رميها في صناديق مصنوعة من مادة صلبة، ولكن في الوقت الحالى غير متوفرة ولكن قمنا بالبديل بحيث يتم وضع النفايات الحادة في علب شرب المياه لبلاستيكية”البانقات”، وهي صعبة الاختراق .

وأضافت :” المشكلة التى كانت تواجهنا في عزل النفايات هى أن التمريض يرمي الأدوات فى صندوق النفايات التي بالقرب منه دون الفصل بين الكيس الأسود والأصفر وصندوق الأدوات الحادة حيث إن الكيس الأسود متوفر دائما، أما الأصفر ينقص أحيانا” .

وأشارت مدير مكتب مكافحة العدوى إلى أن ” الخطورة تكمن في كيفية التخلص من هذه الأكياس حيث أن الكيس الأسود يحوي نفايات عادية يتم التخلص منه بشكل روتيني، أما الأصفر يحوي نفايات طبية معدية وكيفية التخلص منه تحتاج إلى رقابة ومن المفترض ان يتم حرقها، والأكثر خطورة هو صندوق النفايات الحادة في حالة استبداله بكيس فإن عامل النظافة أول من سيصاب بأحدى الأدوات الملوثة ونحاول تجنبها جميعًا، وعلى الجهات الرقابية إعطاء التطعميات ضد العدوى للعاملين في شركات النظافة” .

وتابعت أنه من مهام وحدة الإصحاح البيئي في الإمداد والإيواء في المركز متابعة الفصل بين الأكياس”الأسود ،الأحمر ،الأصفر”، وتقوم شركة النظافة المتعاقد معها بإخراجها من المركز” .

وقالت بوكمار إنه يجب التخلص من كامل النفايات بشكل يومي وخاصة في فصل الصيف لاحتوائها على الدماء التي تسبب انتشار رائحة كريهة، أما في فصل الشتاء ممكن يتم التخلص منها بعد يومين، أو ثلاثة أيام” . (وال – بنغازي) ف ع / ع ع

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