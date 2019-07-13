“النفط” استمرار ضخ النفط لمحطة أوباري

قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت إنها بصدد تنفيذ مشروع جديد في الجنوب يهدف لتزويد محطة أوباري الكهربائية بالغاز لضمان تشغيلها مستقبلا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد شرعت في منتصف شهر يونيو الماضي، بضخ النفط الخام لمحطة أوباري إثر اتفاق مع الشركة العامة للكهرباء لغايات التشغيل التجريبي للمحطة مشددة على استمرار ضخ النفط .

وكان مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد منح الخميس الماضي موافقته لإجراء دراسات شاملة لمكامن الغاز في حقل العطشان القريب من محطة أوباري لوضع خطة لتحديد احتياطيات الغاز الحالية ومعدلات الإنتاج المتاحة تمهيدا لمد محطة أوباري بالغاز بديلا عن النفط.

يشار إلى إن الانتقال إلى استعمال الغاز الطبيعي في محطة أوباري سيسمح بتوفير ما لا يقل عن 15 ألف برميل نفط في اليوم، ويمكن تسويق هذه الكمية دوليا، ومن شأنها أن تساهم في تعزيز قدرة ليبيا على التصدير وزيادة العائدات الوطنية.

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