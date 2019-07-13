اخبار ليبيا الان اقتصاد

“النفط” استمرار ضخ النفط لمحطة أوباري

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت إنها بصدد تنفيذ مشروع جديد في الجنوب يهدف لتزويد محطة أوباري الكهربائية بالغاز لضمان تشغيلها مستقبلا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد شرعت في منتصف شهر يونيو الماضي، بضخ النفط الخام لمحطة أوباري إثر اتفاق مع الشركة العامة للكهرباء لغايات التشغيل التجريبي للمحطة مشددة على استمرار ضخ النفط .

وكان مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد منح الخميس الماضي موافقته لإجراء دراسات شاملة لمكامن الغاز في حقل العطشان القريب من محطة أوباري لوضع خطة لتحديد احتياطيات الغاز الحالية ومعدلات الإنتاج المتاحة تمهيدا لمد محطة أوباري بالغاز بديلا عن النفط.

يشار إلى إن الانتقال إلى استعمال الغاز الطبيعي في محطة أوباري سيسمح بتوفير ما لا يقل عن 15 ألف برميل نفط في اليوم، ويمكن تسويق هذه الكمية دوليا، ومن شأنها أن تساهم في تعزيز قدرة ليبيا على التصدير وزيادة العائدات الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك