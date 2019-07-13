منسق مكتب الإصحاح البيئي بنغازي يحذر من وقوع كارثة بيئية بالمدينة

بنغازي 13 يوليو 2019 (وال) – حذر منسق مكتب الإصحاح البيئي بنغازي التابع لوزارة الحكم المحلي في الحكومة الليبية المؤقتة فخري حمودة، من الوضع الصحي البيئي في منطقة زواوة وعمارات 1015، واصفًا إياه بالمتدني والسيء، نتيجة انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة مثل البعوض والذباب وحشرة البق وتزايد تكاثر الكلاب المشردة .

وقال حمودة – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – “يجب مكافحة تلك الحشرات التي انتشرت في البرك والمستنقعات والتي نمت فيها أيضاً طحالب خضراء، كما خاطبنا وحدة مكافحة الكلاب بجهاز الحرس البلدي وبدورهم أبلغونا بعدم توفر عبوات الخراطيش ” .

منسق مكتب الإصحاح البيئي أضاف ” نحن في هذا الوضع لا يمكننا استخدام مادة الزرنيخ خوفاً على المواطنين، كما أن الأمر يتطلب تخصص فرق وإعداد مناطق احترازية وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل عدم توفر الإمكانيات ” .

وطالب سكان تلك المناطق بعدم التلامس مع مياه الصرف الصحي نظرًا لخطورتها على صحتهم وصحة أطفالهم، مشيراً إلى قيام المكتب بتسجيل عدد من الملاحظات وإحالتها إلى ديوان الرقابة الإدارية وإحالة نسخ منها إلى ديوان رئاسة الوزراء لدراسة السلبيات الموجودة وآلية معالجتها .

وأكد حمودة أن صحة المواطن خط أحمر، لافتاً إلى أن مكتب الإصحاح البيئي من مهامه تحقيق ومراقبة الأمن الغذائي والأمن القومي والأمن المائي والأمن الوقائي في الدولة الليبية . (وال – بنغازي) ف ع / ع ع

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