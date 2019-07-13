السيسي لصالح: هذا موقفنا بشأن الملف الليبي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موقف بلاده الثابت الذي “لم ولن يتغير تجاه دعم الجيش الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية واحترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها وتعزيز تماسك مؤسساتها الوطنية وحماية مقدرات الشعب الليبي ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي”.

وعبر الرئيس المصري، خلال استقباله رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، عن تقدير مصر ودعمها لدور مجلس النواب باعتباره المصدر الرئيسي للشرعية الفعلية في ليبيا، مشدداً في هذا الصدد على أن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة التي يجب أن تحترم وتكون مفعّلة ونافذة معربا عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على التغلب على التحدي الكبير الذي يواجهه والمتمثل في إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.

ويأتي ذلك في محاولة لدعم الرئيس السيسي مبادرة “لم الشمل” التي طرحتها مصر باستقبال عدد من النواب الليبيين من أجل التوصل لحل للأزمة في بلادهم.

وقام وفد مجلس النواب، صباح اليوم السبت، بزيارة إلى مجلس النواب المصري، على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة المصرية المعنية بليبيا.

واستقبل الوفد، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري أحمد رسلان، وعدد من رؤساء اللجان المختصة بالشؤون العربية والأفريقية والخارجية بالبرلمان المصري، وعدد منالنواب المصريين.

ورحب النائب أحمد رسلان، بالوفد الليبي، مؤكدا أن أولى أولويات الدولة المصرية، المحافظة على ليبيا دولة موحدة، وأن تعود إلى مكانها المعهود بالصف العربي.

وبدأ عدد من أعضاء مجلس النواب، جولة مباحثات برعاية مصرية للوصول إلى حل للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، وذلك بدعم مؤسسات الدولة الأساسية والتي في مقدمتها مجلس النواب والقوات المسلحة العربية الليبية.

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