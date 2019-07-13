الأمم المتحدة: رغم أزمة طرابلس نواصل دعم المؤسسات المحلية

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يواصل رغم الأزمة في طرابلس العمل لمساعدة الناس والمؤسسات المحلية للعودة إلى التنمية والسلام.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه “من الآن ستكون بلديات تاجوراء وسوق الجمعة وابو سليم وعين زارة وجنزور قادرة على خلق بيئة صحية نظيفة لمواطنيها.

وسلم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بلديات تاجوراء، وسوق الجمعة، وأبوسليم، وجنزور، خمسة شاحنات لنقل مياه الصرف الصحي موضحا أن تسليم السيارات يأتي في أطار دعم المجتمعات لتحقيق التنمية الشاملة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يلتزم بدعم جهود تحقيق الاستقرار في الفترة الانتقالية الحرجة، بدءا من الإغاثة الإنسانية إلى التنمية المستدامة والحكم الديمقراطي بالإضافة إلى دعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا وتمكين المجتمع المدني الليبي وتقوية مسارات العدالة الانتقالية في البلاد.

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