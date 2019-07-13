أدانت القوى المدنية و الاجتماعية و مؤسسات المجتمع المدني بمدينة الزنتان ،في بيان مشترك ،ما وصفته بالتدخل القطري و التركي السافر في الشأن الليبي و محاولات زعزعزة استقرار النسيج الوطني بالمنطقة ،من خلال دعمها العسكري و المادي لحكومة الوفاق و ما تبعها من ميليشيات مسلحة.

و عبّرت مكونات المجتمع المدني بمدينة الزنتان ،عن استنكارها الشديد للتفجير الارهابي بمقبرة الهواري بمدينة بنغازي ،محملة حكومة الوفاق و على رأسها فائز السراج ،مسؤولية هذا العمل الشنيع.

كما طالب البيان أهالي مدينة مصراتة الشرفاء بإتخاذ موقف حيال استخدام أرضهم و مطار مصراتة لتخريب العاصمة طرابلس و تدمير المنطقة الغربية و التهديد باستهداف مطار بني وليد المدني.