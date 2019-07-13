الإعلام والثقافة ببنغازي يختتم دورة تدريبية حول “القيادة في المؤسسات”

بنغازي 13 يوليو 2019 (وال)- اختتمت مكتب الإعلام والثقافة بنغازي، دورة تدريبية حول “القيادة في المؤسسات”، لعدد من موظفي قطاع العام.

هذا ويهدف الدورة التي اختتمت الخميس، بمركز وهبي البوري ببنغازي، لرفع من كفاءة الموظفين في عدد من الجهات العامة.

وقال رئيس قسم التدريب والتطوير التابع لمكتب الإعلام والثقافة وليد الشريف – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الدورة التدريبية هي بعنوان “القيادة المؤسسية”، من ضمن الخطة التدريبية الموضوعة من قبل مكتب الأعلام والثقافة، التي تستهدف القيادات والموظفين في المؤسسات التابعة للإعلام والثقافة.

وأضاف وليد الشريف أن هناك تعاون مع إدارة التوجيه المعنوي بالقوات القوات المسلحة العربية الليبية، وقطاع الصحة والتعليم، وجهاز النهر الصناعي، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل رفع الكفاءة الوظيفية في سبيل الدفع بعجلة التنمية والتطوير للموظفين في ظل نقص الإمكانيات.

وأشار وليد الشريف إلى أن المكتب يعمل بأغلب الأوقات بالعلاقات الشخصية، في مثل هذه الدورات، مضيفًا “أتأسف بأنه كلما اتصل بأحد لتعاون معه، فيكون الرد بالرفض، لعدم وجود الإمكانيات، ومع أن الواجب الاهتمام بالعنصر البشري، كأهم عنصر في عملية البناء”.

وأكد وليد الشريف أنه خلال الأسبوع القادم، ستكون هناك دورة أخرى ضمن الخطة الموضوعة، وستكون هناك على الأقل دورتان خلال كل شهر.

من جهته، قال المدرب والمحاضر في العلوم الإدارية الحديثة والقيادة الأستاذ عادل البركي، إن الدورة التدريبية استمرت على مدى يومين، تحت إشراف مكتب التدريب والتطوير بالإعلام والثقافة في القيادة في المؤسسات للمستوى الأول.

وأضاف الأستاذ عادل البركي أن الدورة شارك فيها حوالي 41 متدربًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تفاعل بين المشاركين أكثر من رائع أظهرت بعض المهارات في التخطيط لدى البعض.

وأوضح الأستاذ عادل البركي أن “الهدف من الدورة التي نفتقدها بين الحين والحين، إلى تطوير القيادات، وحتى الموظفين لصنع بيئة عمل ملائمة داخل المؤسسات”. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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