كهرباء المؤقتة تزور جمهورية كينيا لتطوير الشبكة الكهربائية

نيروبي-العنوان

قام وفد من الشركة العامة للكهرباء برئاسة المدير التنفيذي للشركة والمكلف من قبل الحكومة الليبية المؤقتة المهندس عوض أغنيوه البدري بزيارة جمهورية كينيا، وذلك بهدف لتطوير الشبكة الكهربائية.

والتقي المدير التنفيذي والوفد المرافق له أعضاء المنظمة الأفريقية للكهرباء وتم مناقشة سبل دعم الربط الكهربائي للدول الأعضاء بالمنظمة وخاصة الربط بين دولة ليبيا ودولة مصر الشقيقة.

وعلى هامش الزيارة تمت زيارة محطة أولكاريو بقدرة 690 ميجاوات باستخدام تقنية الطاقة الكهربائية النظيفة، وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون مع المنظمة الأفريقية للكهرباء.

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