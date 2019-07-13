انقطاع المياه مجددا عن طرابلس والمنطقة الوسطى بعد اقتحام مسلحين لمحطة الكهرباء بحقول آبار مياه الحساونة

طرابلس-العنوان

أعلنت منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي انقطاع المياه عن مدينة طرابلس، ومدن المنطقة الوسطى ومدينة الشويرف، بعد عملية اقتحام مسلح تعرضت لها محطة الكهرباء الرئيسية لحقول آبار مياه الحساونة.

وأوضحت المنظومة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أمس الجمعة أن المجموعة المسلحة أجبرت المشغلين بمحطات الكهرباء الرئيسية رقم (2،1) على قطع التيار الكهربائي عن كافة الحقول (الشرقي، الجنوبي، الشمالي).

وطالبت المجموعة المسلحة بإعادة التيار الكهربائي لمناطق ومدن الجنوب بعد انقطاعه لأكثر من يومين، والعدالة في طرح الأحمال بين المدن كافة.

يشار إلى أن انقطاع المياه يأتي بعد يوم واحد على عودة المياه للعاصمة بعد حادثة اقتحام لمحطة الكهرباء الرئيسية لحقول آبار مياه الحساونة وإجبار المشغلين على قطع التيار الكهربائي عن الحقل الجنوبي والشمالي.

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