عبد النبي: وصل إلى القاهرة 80 نائب يمثلون جميع المناطق خاصة غرب ليبيا

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي على أن نحو 80 نائباً يمثلون جميع المناطق الليبية خاصة غرب البلاد وصلوا إلى القاهرة أمس الجمعة للمشاركة في الاجتماع الهادف للم شتات مجلس النواب الجسم التشريعي الوحيد في البلاد.

عبد النبي أشار في اتصال من القاهرة لـ”الشرق الأوسط” اللندنية إلى أنهم يهدفون من خلال الاجتماع بعث رسالة إلى العالم بأن برلمان طبرق هو الجسم الوحيد المنتخب بالتالي فإنه لا يجوز عقد اتفاقات مع غيره من الأجسام.

وشدد عضو مجلس النواب خلال إتصاله على أن وحدة ليبيا وترابها خط أحمر.

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