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عبد النبي: وصل إلى القاهرة 80 نائب يمثلون جميع المناطق خاصة غرب ليبيا

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي على أن نحو 80 نائباً يمثلون جميع المناطق الليبية خاصة غرب البلاد وصلوا إلى القاهرة أمس الجمعة للمشاركة في الاجتماع الهادف للم شتات مجلس النواب الجسم التشريعي الوحيد في البلاد.

عبد النبي أشار في اتصال من القاهرة لـ”الشرق الأوسط” اللندنية إلى أنهم يهدفون من خلال الاجتماع بعث رسالة إلى العالم بأن برلمان طبرق هو الجسم الوحيد المنتخب بالتالي فإنه لا يجوز عقد اتفاقات مع غيره من الأجسام.

وشدد عضو مجلس النواب خلال إتصاله على أن وحدة ليبيا وترابها خط أحمر.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • تستطيعوا الاتفتاق على قرارات ثم تركبوا الطائرة معا من القاهرة الى طبرق لعقد جلسة رسمية لاعلان هذه القرارات بانشاء حكومة توافق حقيقية من شخصيات تتسم بالنزاهة والكفاءة تتولى مسئولية اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ويكون رئيس البرلمان هو الرئيس المؤقت للبلاد والقائد الاعلى للقوات المسلحة كما هو معمول به فى الدول الديمقراطية ومنها الجزائر حاليا وبتسلم الرئيس المنتخب بعد ذلك رئاسة البلاد والقائد الاعلى للقوات المسلحة ولا يمكن ان اتصور ان نائب فى البرلمان يمثل الشعب يرضى ان يفرض امعة من الخارج دون موافقة مجلس النواب رئيسا توافقيا بالاكراه ويطمع ان يكون قائدا اعلى للجيش الوطنى برتبة عميل لتركيا وقطر وخائن لوطنه

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