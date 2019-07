عقدت لجنة العلاج المركزية بمركز طبرق الطبي، اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس اللجنة الدكتور فرج عبد الله الجالي.

وناقش الاجتماع حصر ملفات المرضى المتقدمين للعلاج، ومتابعة الحالات التي تستوجب علاج خارجي أو داخلي، من خلال زوار لمركز طبرق الطبي، ومن خلال اللجان الفرعية بمدن : طبرق، درنة، البيضاء في مختلف التخصصات الطبية.

الجدير بالذكر، أن اللجنة المركزية للعلاج، هدفها هو توطين العلاج بداخل ليبيا، وخاصة داخل مركز طبرق الطبي، واستمرار في إنجاز مهامها في توطين العلاج لتخفيف الكاهل على المواطن.

The post لجنة العلاج المركزية بطبرق الطبي تعقد اجتماعها الأسبوعي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية