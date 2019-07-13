وزير زراعة المؤقتة يتابع أوضاع فرع الواحات

اجتمع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة، حسن الزيداني، بمنسق قطاع الزراعة لبلدية أوجلة، ومدير مكتب الوقاية بالمدينة، وخبراء من فرع الواحات.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح لقناتنا، إن الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة شحات، تناول القضايا الشائكة التي تعترض سير عمل قطاع الزراعة في هذه البلديات، والسبل الناجعة لمكافحة بعض الآفات التي تجتاح المحاصيل بتلك المناطق، حيث وعد وزير الزراعة بمحاولة توفير المستلزمات الضرورية للقضاء على هذه الآفات، ووضع خطة مستقبلية لزيادة إنتاجية بعض المحاصيل الحيوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا