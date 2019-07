بنغازي.. اختتام دورة تدريبية حول “القيادة في المؤسسات”

اختتمت مكتب الإعلام والثقافة بنغازي، دورة تدريبية حول “القيادة في المؤسسات”، لعدد من موظفي قطاع العام.

ويهدف الدورة التي اختتمت الخميس، بمركز وهبي البوري ببنغازي، لرفع من كفاءة الموظفين في عدد من الجهات العامة.

وقال رئيس قسم التدريب والتطوير التابع لمكتب الإعلام والثقافة وليد الشريف – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الدورة التدريبية هي بعنوان “القيادة المؤسسية”، من ضمن الخطة التدريبية الموضوعة من قبل مكتب الأعلام والثقافة، التي تستهدف القيادات والموظفين في المؤسسات التابعة للإعلام والثقافة.

وأضاف وليد الشريف أن هناك تعاون مع إدارة التوجيه المعنوي بالقوات القوات المسلحة العربية الليبية، وقطاع الصحة والتعليم، وجهاز النهر الصناعي، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل رفع الكفاءة الوظيفية في سبيل الدفع بعجلة التنمية والتطوير للموظفين في ظل نقص الإمكانيات.

