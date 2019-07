أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على استمرار دعمها لوقف القتال والعودة للمفاوضات ودعم الجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.

تصريحات ميركل هذه جاءت خلال لقاء جمعها مع القائم بالأعمال في السفارة الليبية في برلين الصديق السنوسي على هامش حفل الاستقبال السنوي الذي تقيمه وزارة الخارجية الألمانية لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة فى ألمانيا.

